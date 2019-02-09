الأمانة: طرح مشروع أول مدينة ألعاب مائية بالمدينة المنورة للمستثمرين

دعت أمانة المدينة المنورة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطّلاع على الفرصة الاستثمارية التي طرحتها لإنشاء أول مدينة ألعاب مائية بالمدينة المنورة، وذلك ضمن أكبر طرح استثماري للأمانة قدّمته خلال مشاركتها بملتقى “بيبان المدينة” المقام حالياً بمركز الملك سلمان للمؤتمرات. ويأتي المشروع ضمن 250 فرصة استثمارية تطرحها الأمانة للمستثمرين ورواد الأعمال ويتوقع أن تصل إيراداتها إلى 1.7 مليار ريال وتوفر 5000 فرصة عمل لشباب وشابات المدينة المنورة.

ومشروع أول مدينة ألعاب مائية بالمدينة المنورة هو أحد الأنماط الاستثمارية المبتكرة التي تلبي حاجات المواطنين في الجانب الترفيهي وتعزز المنظومة الترفيهية بالمنطقة وتسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة كما توفر فرص عمل للشباب والشابات. وتتلخص فكرة المشروع في إقامة مدينة ترفيهية مائية وثلجية تتضمن مجموعة من الألعاب المتنوعة التي تعتمد على المساقط والمجاري المائية بالإضافة إلى صالات مغلقة للتزلج الجليدي والألعاب الإلكترونية.

ويمثل المشروع بموقعه المميز على طريق الهجرة رحلة ترفيهية مميزة للأفراد والعائلات حيث سيضمّ مختلف الألعاب والأنشطة المائية من مجاري مائية مخصصة للتجديف بالقوارب المطاطية وقوارب الكاياك، وبركة لتوليد أمواج بارتفاع ثلاثة أمتار كل 90 ثانية لممارسة رياضة ركوب الأمواج، ومنتزه هوائي، ومسار انزلاق هوائي، وجدار تسلق عمودي، وملعب للمغامرات مع الحواجز، وألعاب مائية للأطفال إضافة إلى أكاديمية لتعليم السباحة والغوص. ودعت أمانة منطقة المدينة المستثمرين إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة والاستفادة من المعلومات والدراسات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين ورواد الأعمال من أجل إطلاق أو توسيع مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.