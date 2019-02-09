شاهد: انهيار كتلة صخرية بالعلا نتيجة صاعقة رعدية

أظهرت صورة التقطت اليوم، انهيار كتلة صخرية من أحد الجبال في قرية الملسن شمال العلا، نتيجة صاعقة رعدية، وذلك أثناء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة.
وهطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة من مساء ليلة الجمعة على محافظة العلا والقرى المحيطة فيها، واستمرت الأمطار حتى ظهر اليوم الجمعة وسالت على إثرها جميع الأودية؛ وهي وادي ثربة ووادي المرارة ووادي السريط ووادي عشار، الواقعة شمال العلا. كما سالت الأودية الواقعة غرب وجنوب العلا؛ مما تسبب في إغلاق طريق العلا – شجوى المدينة لغزارة السيول المنقولة.
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