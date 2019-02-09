الإطاحة بـ “متسلق منزل مكة المكرمة”.. وصاحب المنزل: اللص معتل نفسياً

طاحت شرطة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، بالشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقتحم منزل أحد المواطنين بحي الشوقية في مكة المكرمة.

وكان المواطن قد قام بتسليم أشرطة الفيديو التي سجّلتها كاميرات المراقبة الخارجية بمنزله إلى الشرطة، والتي قامت بدورها بالتوصّل لهوية اللص والإطاحة به والتحفّظ عليه لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. ومن خلال المواجهة المباشرة تعَرفت ابنة صاحب المنزل على اللص، مؤكدةً بأنها شاهدته وتابعت تحرّكاته داخل المنزل لحظة بلحظة من خلال الكاميرات؛ فيما ذكر والدها، ، أن اللص تبين أنه “معتل نفسياً” بحسب “سبق”.