خادم الحرمين يوافق على مبادرة الفاتورة المُجمعة

وزير العمل يوضِّح مميزاتها ويشكر القيادة..
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مبادرة الفاتورة المُجمعة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
ووجَّه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، أحمد سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المُجمعة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
وأشار وزير العمل، إلى أن الفاتورة المُجمعة تأتي دعمًا للمنشآت، وتذليلًا لما قد يعترضها من معوّقات، ويسهّل تحقيق أهدافها وتحفيزها للنمو والتوسع، في توظيف المواطنين والمواطنات.
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