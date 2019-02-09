بالصور.. ثلاث إصابات في انقلاب سيارة تقودها سيدة ببلجرشي

علمت «عاجل»، من مصادرها، وقوع حادث انقلاب مروع لسيارة تقودها سيدة ومعها سيدتان أخريان.

وقالت مصادر «عاجل»، إن السيارة كانت تقودها السيدة مسرعة في بلجرشي مما أدى إلى انقلابها.

وفي نفس السياق، قال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت في الخامسة ودقيقتين مساء، قبل مغرب اليوم الجمعة بلاغتًا على الرقم الموحد 997 في بالجرشي بالعسلة، تحديداً وادي العرفج.

وأضاف الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بقيادة القائد الميداني صالح علي محفوظ للموقع، مشيرًا إلى أنه عند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث إصابات، اثنان منها كانا محتجزين بداخل المركبة، وتم تحريرهما من قبل فرق الدفاع المدني.

وأشار الزهراني إلى أنه تم التعامل مع السائق إسعافياً حيث كانت إصابته خطيرة، موضحًا أنه جرى نقل جميع الإصابات من قبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير مشاري ببالجرشي.

