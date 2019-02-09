

الأغوار 03جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أخوين من منطقة المالح بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة واعتقلت الأخوين محمد ومصطفى خليل زواهرة.

//انتهى//

01:07ت م

0144



الأغوار 03جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أخوين من منطقة المالح بالأغوار الشمالية.وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة واعتقلت الأخوين محمد ومصطفى خليل زواهرة.//انتهى//01:07ت م0144

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل أخوين من الأغوار الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.