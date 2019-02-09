أمير الرياض يؤدي الصلاة على سعود الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود الصلاة على سعود بن عبدالعزيز الهلال، رحمه الله، وذلك عقب صلاة الجمعة أمس في جامع الملك خالد بأم الحمام.

كما أدى الصلاة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي، وكبار القيادات الأمنية ومسؤولي وزارة الداخلية.

وعقب الصلاة قدم الأمراء العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن سعود الهلال تخرج في كلية الشريعة بالرياض، وانخرط في العمل الأمني عبر دورة تأهيلية بدأ بعدها ضابطا في الشرطة، وتولى بعدها قيادة عديد من الإدارات، ثم عين بعد ذلك مديرا لدوريات الأمن في منطقة الرياض ثم مديرا للإدارة العامة لدوريات الأمن برتبة عميد، كما تولى قيادة شرطة منطقة الرياض في 1431، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء واستمر حتى صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه مديرا للأمن العام، ثم مستشارا في وزارة الداخلية.