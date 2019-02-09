، الهلال يواصل هواياته المفضلة بالدوري.. تسجيل الأرقام القياسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد الانتصار المثير على الباطن خارج قواعده ضمن منافسات الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واصل المتصدر الهلال هواياته المفضلة بتسجيل الأرقام القياسية في دوري المحترفين السعودي من خلال وصوله للفوز الرابع عشر له في الدوري هذا الموسم كأول فريق يصل لهذا العدد من النقاط من عمر المسابقة.

كما أنه بات الفريق الوحيد هذا الموسم من بين فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي ينجح في التسجيل في جميع مبارياته الـ19 هذا الموسم إضافة إلى أنه الفريق الوحيد أيضاً الذي لم يخسر خارج أرضه.

ولم تقف أرقام فريق الهلال عند هذا الحد بل إنه تجاوزت ذلك حيث أصبح أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف برصيد 47 هدف كما أن هدافه الفرنسي غوميز يتصدر قائمة الهدافين برصيد 15 هدفاً.



يذكر أن هذا الفوز منح الهلال فرصة إعادة الفارق النقطي بينه وبين النصر الوصيف إلى 6 نقاط بوصوله إلى النقطة الـ46 في صدارة الترتيب.