السعودية اليوم / استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال شرق غزة



غزة 03جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بالرصاص الحي، أحدهم بحالة خطرة، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق اليوم ، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في غزة استشهاد الطفل حسن إياد شلبي برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع، والشاب حمزة محمد رشدي شتيوي ، بعد إصابته برصاصة في الرقبة، شرق مدينة غزة.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفتية والشبّان شرق منطقة ملكَة شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، ومخيم البريج وسطه، وخان يونس جنوبه، مما أدى لاستشهاد الطفل شلبي جراء إصابته بعيار حي في الصدر، والشاب شتيوي بعد إصابته برصاصة في الرقبة، شرق مدينة غزة، وإصابة 18 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص "المطاطي" والاختناق.

//انتهى//

23:42ت م

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غزة 03جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بالرصاص الحي، أحدهم بحالة خطرة، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق اليوم ، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.وأكدت مصادر طبية في غزة استشهاد الطفل حسن إياد شلبي برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع، والشاب حمزة محمد رشدي شتيوي ، بعد إصابته برصاصة في الرقبة، شرق مدينة غزة.وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفتية والشبّان شرق منطقة ملكَة شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، ومخيم البريج وسطه، وخان يونس جنوبه، مما أدى لاستشهاد الطفل شلبي جراء إصابته بعيار حي في الصدر، والشاب شتيوي بعد إصابته برصاصة في الرقبة، شرق مدينة غزة، وإصابة 18 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص "المطاطي" والاختناق.//انتهى//23:42ت م0138

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