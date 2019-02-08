شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تحديث.. أسعار العملات الخليجية مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 2019 والان مع التفاصيل
لسعودية نيوز 365- في أخر تحديث لأسعار العملات الخليجية، خيمت حالة الاستقرار على جميع العملات الخليجية في نهاية التعاملات اليوم الجمعة 8 فبراير 2019.سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:
درهم اماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9469
دينار كويتي 12.3660
ريال عماني 9.7402
ريال قطري 1.0299
أخر تحديث.. أسعار العملات الخليجية مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 2019
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