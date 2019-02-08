شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القيادة توافق على مبادرة الفاتورة المجمعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:59 مساءً, 8 فبراير 2019 م المناطق - الرياض أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على موافقتهما على مبادرة الفاتورة المجمعة. وذكر الراحجي في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء اليوم الجمعة: الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد- حفظهما الله-، على موافقتهما على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | القيادة توافق على مبادرة الفاتورة المجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.