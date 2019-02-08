شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الشرقية حتى صباح الأحد والان نبدء بالتفاصيل
وحثت الهيئة، على الالتزام بشروط السلامة، وعدم الاقتراب من الأودية أثناء هطول الأمطار، وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة.
وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام.
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