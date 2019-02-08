شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3.2 مليون معتمر إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي حتى تاريخ 2 جمادى الآخرة 1440هـ، إصدار 3,683,961 تأشيرة عمرة، فيما بلغ مجموع القادمين إلى المملكة3,244,785 معتمرًا، في حين يتواجد داخل المملكة 456,133 معتمرًا، منهم 313,669 في مكة المكرمة، و 142,464 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,788,652 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يدخل شهره السادس ويقيس خمسة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة حيث بلغ عددهم 10,022موظفا، منهم 8,291من الذكور، و1,731 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,880,635 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 339,313 معتمرًا، وسجل وصول 24,837معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 819,119، تليها إندونيسيا 534,137، بعدها الهند 358,231، ثم اليمن 181,737، وماليزيا خامسا 176,661 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: مصر 165,553، تركيا 131,812، الجزائر 111,666، الأردن 91,854، بنجلاديش 80,550 معتمرا.