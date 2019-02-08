شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 104 آلاف طن نفايات بتبوك والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان، أن الأمانة سعت سعياً حثيثاً لرفع مستوى نظافة المدينة من خلال إعداد خطط يومية وأسبوعية وشهرية، تتمكن من خلالها من متابعة أعمال النظافة والتأكد من سير العمل وفق ما هو مخطط له، مبينا أنه تم استخدام 67 ضاغطة ومكنسة آلية لإزالة تلك الكميات وبطاقة بشرية تصل لـ 1100 عامل.
وقال المهندس الغبان: إن الأمانة تهيب بجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بمواعيد إخراج النفايات المنزلية، التي حددتها الأمانة من الساعة 6.30 مساءً وحتى الساعة 8.30 مساءً، مما يساعد كثيراً في عدم تراكم النفايات المنزلية وتكدسها، إضافةً إلى أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين الذي يقومون برمي مخلفات المباني والأنقاض أو النفايات الصلبة في الساحات والأراضي الفضاء.
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