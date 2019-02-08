شكرا لقرائتكم بعد موافقة الملك سلمان .. ما هي الفاتورة المجمعة وهدفها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مبادرة الفاتورة المجمعة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

هدف الفاتورة المجمعة:

وتأتي الفاتورة المجمعة دعمًا للمنشآت وتذليلًا لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

ما هي الفاتورة المجمعة؟

ووضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الفاتورة المجمعة ضمن حلولها لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين، وتشمل تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى 6 أشهر، مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.

والفاتورة المجمعة عبارة عن فروق المقابل للرخص المصدرة قبل الأول من يناير الماضي، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل الأول من يناير الماضي.

وبدأ احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليًّا في المنشأة، من مطلع العام الحالي 2018، فيما لا تمثل الفروق أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

ورفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، كما تقدم وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي جاءت تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص وتقديرًا لأدواره التنموية.

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