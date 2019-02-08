مدني المدينة المنورة ينقذ 111 شخصًا وينتشل جثة ستيني توفي بسيول وادي فضلا

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أنقذ الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة 111 شخصًا، وآوى 14 أسرة؛ نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة.
وأكد الدفاع المدني أنه تم انتشال جثة مواطن يبلغ من العمر 65 عامًا متوفى بسيول وادي فضلا، بمشاركة طيران الأمن، وما زالت الفرق تبحث عن شخص مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا.
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