الان تتابع تعليم الطائف يعتمد تكليف المشرفين والمشرفات بالمكوث في المدارس ٤ ساعات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي

تأكيدا لمصادر الخليج 365” وجهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جميع مشرفيها ومشرفاتها بالمكوث في المدارس 4 ساعات جاء ذلك في تعميم للمدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي حصلت الخليج 365 على نسخة منه

وتضمن التعميم تكليف جميع المشرفين والمشرفات بتنفيذ توجيه الوزير بمكوثهم بما لا يقل عن 4 ساعات بالمدرسة، لمتابعة الأداء”.

وأردف التعميم أن التكليف يشمل ضرورة “متابعة أداء المعلمين والمعلمات، داخل الفصول الدراسية، والوقوف على المستوى التحصيلي لجميع الطلاب والطالبات، وقياس مقدار التحسن وتقديم البرامج الداعمة للمعلمين والمعلمات التي تسهم في رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، ورفع القدرة القرائية والكتابية لديهم، للرفع من مستواهم، ومتابعة ذلك شخصيا من قبل مديري ومديرات الإدارات والمكاتب”.

واشار التعميم إلى تزويد الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بتقرير مفصل مع نهاية العام الدراسي بمدى تنفيذ ذلك، ومقدار التحسن في مستوى التحصيل الدراسي لكل مدرسة، مدعماً بشواهد من الميدان لكل تخصص على حده”