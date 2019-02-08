الان تتابع مدني المدينة ينقذ 111 شخصا ويؤي 14 أسرة نتيجة الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن الدفاع المدني بالمدينة المنورة، الجمعة، إنقاذ ١١١ شخصا وإيواء ١٤ أسرة نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة وينتشل جثة مواطن يبلغ من العمر ٦٥ عاماً متوفٍ بسيول وادي، بمشاركة طيران الأمن.

وأضاف حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر، أنه مازالت الفرق تبحث عن شخص مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد الجهني أن الفرق باشرت عدة بلاغات لالتماسات كهربائية واحتجاز مركبات وتضرر منازل من جراء الأمطار وسقوط أسقف و هناجر من شدة الرياح حيث تم إنقاذ 111 شخص بصحة جيدة وانتشال جثة مواطن يبلغ من العمرة 60 عاما متوفى عن طريق الفرق ومشاركة طيران الأمن ، وما زالت الفرق تبحث عن مواطن مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا ، وإخلاء 14 أسرة وإيواؤهم بشقق مفروشة بمحافظة ينبع ، كما تم إغلاق 6 طرق احترازياً من قبل إدارة الطرق بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهي: “العلا – شجوى ، العلا – الوجه ، ينبع – العيص ، ينبع – بدر واسط ، ينبع – بدر طاشا ، العلا – تبوك البريكة”.

وهطلت الأمطار بغزارة على محافظة العلا والقرى المجاورة سالت على إثرها وادي الوزب 28 كلم طريق العلا – المدينة ، وكذلك وادي فضلا 45 كلم على طريق العلا – الوجه ، وشهدت محافظة ينبع هطول أمطار غزيرة شملت ينبع البحر والصناعية والنباه ، وكذلك أمطار من خفيفة إلى متوسطة على ينبع النخل وتم نشر دوريات السلامه والفرق في مواقع الخطورة، كما سالت أودية الخشرمة والفرعة و جريبا و أبو قرن، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظه بدر وأمطار غزيرة على طاشا وألاب و قرى المسيجيد وواسط مما نتج عنها سيول لبعض الأودية كوادي السدارة و وادي ألاب و وادي الصفراء، وشهدت محافظات العيص والحناكية أمطار متوسطة إلى غزيرة.