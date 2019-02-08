الرمز البريدي للرياض و المدن التابعة لها

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن الرمز البريدي للرياض، وقد وفرت الحكومة السعودية لمواطنيها الكثير من الخدمات التى تجعل الحياة أفضل وأسهل، فقد شهدت مكاتب البريد السعودية تطوراً كبيراً السنوات القليلة السابقة حيث طورت نظام العناوين البريدية طبقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية، وقد جعل هذا البريد السعودى يقوم بدوره بصورة سريعة ودقيقة، ونحن فى “نجوم مصرية” نهتم بالشأن السعودي ولهذا نكتب هذا المقال لنوضح لكم الرمز البريدي للرياض، فإلى نص المقال.

الرمز البريدى للرياض

نظام الريد بصفة عامة لا يُمكن الإستغناء عنه فى العالم كله، وكل مدينة في العالم لها رقم بريدى خاص بها، وقد اعتمدت المملكة العربية السعودية مؤخراً على أحدث التقنيات الإلكترونية من أجل تحسين ورفع مستوى الخدمة للمواطنين والتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد لهم، ونوضح لكم هنا الرمز البريدي للرياض وجميع المدن التابعة لها عبر النقاط التالية:

مدينة الرياض : 11461

مدينة الخرج : 11942

مدينة الزلفى : 11932

مدينة الدرعية : 11922

مدينة الدوادمي : 11911

مدينة المجمعة : 11952

مدينة القويقعة : 11971

مدينة وادي الدواسر : 11991

مدينة الافلاج : 11912

مدينة شقراء : 11961

مدينة حوطة بني تميم : 11941

مدينة عفيف : 11921

مدينة مرات : 11933

مدينة السليل : 11913

مدينة ضرماء : 11923

مدينة المزاحمية : 11972

مدينة رماح : 11981

مدينة ثادق : 11953

مدينة حريملاء : 11962

مدينة الحريق : 11941

مدينة الغاط : 11914

مدينة اشيقر : 11964

وفى نهاية المقال نرجو أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ولأى سؤال أو استفسار فقط قم بترك تعليق وسنرد عليكم فى أقرب وقت