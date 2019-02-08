السعودية | بالصور.. الدفاع المدني ينقذ 100 شخص من الأمطار بالمدينة

شكرا لقرائتكم بالصور.. الدفاع المدني ينقذ 100 شخص من الأمطار بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة غرب السعودية 111 شخصاً نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة، وكذلك تم إيواء 14 أسرة. فيما انتشلت جثة مواطن يبلغ من العمر65 عاماً متوفي بسيول وادي فضلا. وتجري الآن عمليات بحث عن شخص مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا.



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