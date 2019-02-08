شكرا لقرائتكم خبر عن 11 كفيفًا يتدربون على صيد الأسماك في جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أبوبكر بن محمد فرساني أن الدورة التدريبية التي تستمر شهرا كاملا ، تأتي كأحد البرامج التعليمية التي تقدمها الجمعية ، ويستفيد منها 11 كفيفًا ، حيث تتضمن مجموعة من ورش العمل التدريبية والنظرية والتطبيقية لتعليم المكفوفين طرق صيد الأسماك باستخدام القصبة والطعم الصناعي " الكاستينج " بمشاركة مدربين متخصصين.
وأضاف أن المشروع يهدف لاستثمار الموروث البحري بجازان والمحافظة على التراث وتعليمه للمكفوفين لبث روح المنافسة بينهم ، واستثمار أوقاتهم وتحدي الإعاقة بتعليمهم طرق الصيد ، لتصبح فيما بعد مصدرًا للرزق أو الهواية ، مشيرا إلى التعاون المثمر بين الجمعية ومكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة واتحاد سنارة جازان لتنفيذ الدورة التدريبية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة .
وبين أن اليوم الأول للدورة شمل توزيع الحقائب التدريبية على المتدربين ، وتقديم شرح نظري على أدوات الصيد وطرق استخدامها ، تمهيدًا للعديد من المحاور التدريبية النظرية والتطبيقية خلال الأيام المقبلة من الدورة
كانت هذه تفاصيل خبر 11 كفيفًا يتدربون على صيد الأسماك في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.