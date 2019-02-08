شكرا لقرائتكم خبر عن 11 كفيفًا يتدربون على صيد الأسماك في جازان والان نبدء بالتفاصيل

بدأت مساء اليوم الدورة التدريبية لتعليم صيد الأسماك بطريقة " الكاستينج " للمكفوفين ، تحت شعار " أنا أقدر " ، التي تنظمها جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان ، وذلك بقاعة التدريب بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أبوبكر بن محمد فرساني أن الدورة التدريبية التي تستمر شهرا كاملا ، تأتي كأحد البرامج التعليمية التي تقدمها الجمعية ، ويستفيد منها 11 كفيفًا ، حيث تتضمن مجموعة من ورش العمل التدريبية والنظرية والتطبيقية لتعليم المكفوفين طرق صيد الأسماك باستخدام القصبة والطعم الصناعي " الكاستينج " بمشاركة مدربين متخصصين.

وأضاف أن المشروع يهدف لاستثمار الموروث البحري بجازان والمحافظة على التراث وتعليمه للمكفوفين لبث روح المنافسة بينهم ، واستثمار أوقاتهم وتحدي الإعاقة بتعليمهم طرق الصيد ، لتصبح فيما بعد مصدرًا للرزق أو الهواية ، مشيرا إلى التعاون المثمر بين الجمعية ومكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة واتحاد سنارة جازان لتنفيذ الدورة التدريبية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة .

وبين أن اليوم الأول للدورة شمل توزيع الحقائب التدريبية على المتدربين ، وتقديم شرح نظري على أدوات الصيد وطرق استخدامها ، تمهيدًا للعديد من المحاور التدريبية النظرية والتطبيقية خلال الأيام المقبلة من الدورة