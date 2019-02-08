شكرا لقرائتكم التحالف يُصدر 27 تصريحًا لسفن تحمل مواد نفطية وغذائية وأساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 27 تصريحًا لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية، فيما وصل إجمالي التصاريح 189 تصريحًا، خلال 4 أيام.

وقال التحالف: إن ميليشيات الحوثي مستمرة في تعطيل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يومًا.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن ميناء الصليف اليمني لا يزال خاليًا من السفن منذ 3 أسابيع، كما أصدر التحالف 29 تصريحًا جويًّا، و6 تصاريح برية، و127 تصريحًا لحماية القوافل.

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