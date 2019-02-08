شكرا لقرائتكم الحقن بالمواد التجميلية يُخرج مشاركيْن من مهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت لجنة المخالفات والعقوبات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عددًا من العقوبات على العابثين في المهرجان.

واستبعدت اللجنة بشكل فوري محمد بن خلفان المزروعي من الإمارات فئة الفحل وإنتاجه بعد العبث عن طريق حقن بمواد تجميلية.

كما قررت اللجنة حرمان المخالف من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لثلاثة مواسم قادمة في جميع الفئات.

وأيضًا، استبعدت اللجنة محمد بن فالح بن شالح العجمي من الكويت بسبب الحقن بمواد تجميلية.

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