الان تتابع بعد تأكيدات أمريكية.. مادورو يتنصل من علاقته بحزب الله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تنصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من أي علاقة لسلطات بلاده مع مليشيا حزب الله اللبناني، مشددا على أن فنزويلا قادرة على الدفاع عن نفسها بقواتها.

وقال مادورو، ردا على سؤال من صحفي عقب كلمة ألقاها اليوم الجمعة حول التطورات الجارية في بلاده: “لا علاقة تربطنا بحزب الله، لكن فنزويلا تستضيف كثيرا من اللبنانيين الذي يقيمون هنا”.

وأضاف مادورو: “أن فنزويلا قادرة على حماية نفسها بذاتها، وهي لا تحتاج إلى أي مجموعات مسلحة للدفاع عنها”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن فنزويلا تنشط فيها منذ زمن بعيد خلايا “حزب الله” الإرهابية، مضيفا أن إيران تحظى أيضا بنفوذ كبير في هذه البلاد الأمريكية اللاتينية.

وأوضح مايك بومبيو أنه ينوي بحث هذه القضية خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في وارسو البولندية الأسبوع المقبل بمبادرة من الولايات المتحدة والذي سيركز على الدور الإيراني في المنطقة.

وسبق أن أكد مسؤولو مليشيا “حزب الله”، الذي تحدثت تسريبات إعلامية كثيرة عن وجود علاقات له مع الحكومة الفنزويلية، دعمه “للسلطات الشرعية” في البلاد، معتبرا أنها تتعرض لمحاولة انقلاب بدعم من الولايات المتحدة.