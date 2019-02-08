تحديث بيانات الضمان الاجتماعي نقدمه عبر موقعنا نجوم مصرية، يعد تحديث بيانات الضمان الاجتماعي خدمة جديدة من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرضها معرفة أكبر عدد من المستفيدين بالضمان الاجتماعي وذلك بخطوات بسيطة ويمكن اجرائها في المنزل بكل سهولة عبر شبكة الانترنت، وهذه الخدمة تقوم بها الوزارة من أجل تسهيل الاتصال بينها وبين الأشخاص المستفيدين الخدمة.

ونجد أن خدمة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي تساعد على الوصول إلى مواقع الأشخاص الغير قادرين وتساعدهم على إتمام مهمة التحديث وإكمال البيانات الخاصة بهم وتحديثها بدون أي تعب أو مشقة.



كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1440

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي طريقة سهلة وتتم على عدة خطوات بسيطة في المنزل ولا تتطلب الخروج والذهاب إلى أي من المراكز وذلك عن طريق: