تحديث بيانات الضمان الاجتماعي نقدمه عبر موقعنا نجوم مصرية، يعد تحديث بيانات الضمان الاجتماعي خدمة جديدة من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرضها معرفة أكبر عدد من المستفيدين بالضمان الاجتماعي وذلك بخطوات بسيطة ويمكن اجرائها في المنزل بكل سهولة عبر شبكة الانترنت، وهذه الخدمة تقوم بها الوزارة من أجل تسهيل الاتصال بينها وبين الأشخاص المستفيدين الخدمة.
ونجد أن خدمة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي تساعد على الوصول إلى مواقع الأشخاص الغير قادرين وتساعدهم على إتمام مهمة التحديث وإكمال البيانات الخاصة بهم وتحديثها بدون أي تعب أو مشقة.
كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1440
طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي طريقة سهلة وتتم على عدة خطوات بسيطة في المنزل ولا تتطلب الخروج والذهاب إلى أي من المراكز وذلك عن طريق:
- الدخول إلى رابط خدمات البوابة الالكترونية لموقع وزارة العمل، ثم إنشاء حساب مستخدم جديد.
- بعد ذلك سوف نقوم بادخال البيانات المطلوبة وننتظر استقبال رمز الدخول على الهاتف الخاص بنا، وبعد أن يصل الرمز نقوم بكتابته في المكان الخاص به ونسجل الدخول.
- بعد ذلك سوف تظهر لنا قائمة تحديث البيانات نقوم بكتابة البيانات الشخصية فيها والعنوان، والحساب البنكي إن وجد، أو أي طريقة للتواصل.
- وفي النهاية نقوم بكتابة إذا كان يوجد مصدر دخل للشخص المستفيد أم لا، والموافقة على الشروط العامة الموجودة على الصفحة وإكمال عملية التحديث بكل سلاسة.
- وبهذا نكون انتهينا من تحديث بيانات الضمان الإجتماعي1440.