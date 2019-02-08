استعلام عن صلاحية الإقامة السعودية نقدمها عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى التطور بشكل كبير وتعمل على خدمة الموجودين على أراضيها، لذلك أتاحت المملكة العربية السعودية فرصة جديدة للمقيمين في أراضيها بأن يتمكنوا من معرفة صلاحية أو انتهاء فترة الأقامة فيها، وذلك من أجل أخذ الاحتياطات بتجديدها إذا كانت قريبة من الانتهاء، ويتم ذلك من خلال الرابط المباشر لوزارة الداخلية السعودية، والآن ننشر كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية



كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية من خلال موقع أبشر

أولاً يتم الدخول على موقع أبشر وزارة الداخلية بالسعودية بوابة الاستعلامات الالكترونية.

بعد ذلك نقوم باختيار بوابة الاستعلامات الإلكترونية الجوازات خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

سوف تظهر صفحة بيانات يجب على الشخص المستعلم القيام بكتابة رقم الاقامة، ويوجد أيضا رمز مرئي يظهر على الشاشة يجب إدخاله في مكانه الصحيح بعد ذلك نقوم بالضغط على زر العرض.

على الفور سوف تظهر على الشاشة نتيجة الاستعلام سواء كانت الإقامة في المملكة صالحة أم منتهية.

استعلام عن صلاحية الإقامة السعودية

وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الإلكتروني الخاص بها بأنها تسعى دائماً إلى خدمة المواطنين المقيمين فيها وتعمل جاهدة من أجل تقديم أفضل الوسائل والخدمات، وخاصةً في موضوع استعلام عن صلاحيات الإقامة السعودية ومعرفة ما إذا كانت الإقامة سارية أم منتهية، وحتى لا يتعرض المواطن المقيم على أراضيها بدفع غرامة التأخير وهذا ما يوفره موقع أبشر من أجل تجديد الإقامة.