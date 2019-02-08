، الاستعداد لإصدار مجلة غرفة بيشة وتشكيل اللجنة الإعلامية ،

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عقدت اللجنة الإعلامية بالغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيشة، مساء الأربعاء الماضي، الاجتماع الأول برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الصعيري، وحضور أمين عام الغرفة الدكتور عبدالرحمن المعاوي، ورئيس اللجنة المتحدث الرسمي للغرفة قباس الفهد، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات ومشتركي الغرفة في مجال الدعاية والإعلان.
وأكد الصعيري أن الغرفة تسعى لأن تقدم من خدمتها للمجتمع والمحافظة بتشكيل عدد من اللجان لإتاحة الفرص للجميع، ومن ضمنها هذه اللجنة الهامة لنقل الحدث أولاً بأول، مرحّباً بالجميع ومتمنياً لهم التوفيق.
بدوره أكد أمين عام الغرفة أن مجلس إدارة الغرفة حريص على حضور الغرفة في جميع المجالات وفق رسالتها وأهدافها الحريصة على وضع محافظة بيشة على الخارطة الاقتصادية في المملكة.
ثم شرح رئيس اللجنة الإعلامية آلية عمل اللجنة وكيفية التركيز على تقديم عمل مختلف يعكس تطور وتنمية بيشة في الجانب الاقتصادي والتجاري والحرص على إظهار مناسبات بيشة بالشكل الجميل، مشيراً إلى أنه جار العمل على إعداد مجلة الغرفة التي ستصدر بشمولية في تناول الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والرياضية في بيشة، وتبرز جهود الغرفة في خدمة القطاع الخاص.
وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد تشكيل أعضاء اللجنة ضمت "نائبين للرئيس ومقرراً للجنة ومشرفا على الأخبار سياف الشهراني، وتم توزيع مهام اللجنة على الأعضاء في أقسام (الأخبار - الفيديو - التصوير - التسويق - التصميم).
الاستعداد لإصدار مجلة غرفة بيشة وتشكيل اللجنة الإعلاميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-08
عقدت اللجنة الإعلامية بالغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيشة، مساء الأربعاء الماضي، الاجتماع الأول برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الصعيري، وحضور أمين عام الغرفة الدكتور عبدالرحمن المعاوي، ورئيس اللجنة المتحدث الرسمي للغرفة قباس الفهد، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات ومشتركي الغرفة في مجال الدعاية والإعلان.
وأكد الصعيري أن الغرفة تسعى لأن تقدم من خدمتها للمجتمع والمحافظة بتشكيل عدد من اللجان لإتاحة الفرص للجميع، ومن ضمنها هذه اللجنة الهامة لنقل الحدث أولاً بأول، مرحّباً بالجميع ومتمنياً لهم التوفيق.
بدوره أكد أمين عام الغرفة أن مجلس إدارة الغرفة حريص على حضور الغرفة في جميع المجالات وفق رسالتها وأهدافها الحريصة على وضع محافظة بيشة على الخارطة الاقتصادية في المملكة.
ثم شرح رئيس اللجنة الإعلامية آلية عمل اللجنة وكيفية التركيز على تقديم عمل مختلف يعكس تطور وتنمية بيشة في الجانب الاقتصادي والتجاري والحرص على إظهار مناسبات بيشة بالشكل الجميل، مشيراً إلى أنه جار العمل على إعداد مجلة الغرفة التي ستصدر بشمولية في تناول الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والرياضية في بيشة، وتبرز جهود الغرفة في خدمة القطاع الخاص.
وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد تشكيل أعضاء اللجنة ضمت "نائبين للرئيس ومقرراً للجنة ومشرفا على الأخبار سياف الشهراني، وتم توزيع مهام اللجنة على الأعضاء في أقسام (الأخبار - الفيديو - التصوير - التسويق - التصميم).
08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440
09:41 PM
اعتماد تشكيل أعضاء اللجنة وتوزيع المهام على الأعضاء
عقدت اللجنة الإعلامية بالغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيشة، مساء الأربعاء الماضي، الاجتماع الأول برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الصعيري، وحضور أمين عام الغرفة الدكتور عبدالرحمن المعاوي، ورئيس اللجنة المتحدث الرسمي للغرفة قباس الفهد، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات ومشتركي الغرفة في مجال الدعاية والإعلان.
وأكد الصعيري أن الغرفة تسعى لأن تقدم من خدمتها للمجتمع والمحافظة بتشكيل عدد من اللجان لإتاحة الفرص للجميع، ومن ضمنها هذه اللجنة الهامة لنقل الحدث أولاً بأول، مرحّباً بالجميع ومتمنياً لهم التوفيق.
بدوره أكد أمين عام الغرفة أن مجلس إدارة الغرفة حريص على حضور الغرفة في جميع المجالات وفق رسالتها وأهدافها الحريصة على وضع محافظة بيشة على الخارطة الاقتصادية في المملكة.
ثم شرح رئيس اللجنة الإعلامية آلية عمل اللجنة وكيفية التركيز على تقديم عمل مختلف يعكس تطور وتنمية بيشة في الجانب الاقتصادي والتجاري والحرص على إظهار مناسبات بيشة بالشكل الجميل، مشيراً إلى أنه جار العمل على إعداد مجلة الغرفة التي ستصدر بشمولية في تناول الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والرياضية في بيشة، وتبرز جهود الغرفة في خدمة القطاع الخاص.
وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد تشكيل أعضاء اللجنة ضمت "نائبين للرئيس ومقرراً للجنة ومشرفا على الأخبار سياف الشهراني، وتم توزيع مهام اللجنة على الأعضاء في أقسام (الأخبار - الفيديو - التصوير - التسويق - التصميم).
، الاستعداد لإصدار مجلة غرفة بيشة وتشكيل اللجنة الإعلامية ،
المصدر : الخليج 365
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