محمد بن مسعود - الدمام - مدرب المنتخب وقف على الاستعدادات للمرحلة القادمة أنهى لاعبا المنتخب السعودي للرماة سعيد المطيري (للسكيت) وحمد الشريدة (للتراب) مشاركتهما في البطولة الدولية الجائزة الكبرى للرماية التي اختتمت في المغرب أمس. وشهدت البطولة مشاركة أبطال أولمبيين وأبطال عالم وبحضور 180 رامياً (تراب) و28 لاعباً (سكيت) حصل الرامي سعيد المطيري على 116 نقطة من 125 واللاعب محمد الشريدة على 108 نقطة من 125 نقطة.

وحرص مدرب المنتخب على الوقوف على استعدادات المنتخب للمرحلة القادمة استعداداً لخوض غمار المنافسات العالمية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. المطيري والشريدة ينهيان المشاركة في دولية الرماية بالمغرب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-08 أنهى لاعبا المنتخب السعودي للرماة سعيد المطيري (للسكيت) وحمد الشريدة (للتراب) مشاركتهما في البطولة الدولية الجائزة الكبرى للرماية التي اختتمت في المغرب أمس. وشهدت البطولة مشاركة أبطال أولمبيين وأبطال عالم وبحضور 180 رامياً (تراب) و28 لاعباً (سكيت) حصل الرامي سعيد المطيري على 116 نقطة من 125 واللاعب محمد الشريدة على 108 نقطة من 125 نقطة.

وحرص مدرب المنتخب على الوقوف على استعدادات المنتخب للمرحلة القادمة استعداداً لخوض غمار المنافسات العالمية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. 08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440 09:41 PM مدرب المنتخب وقف على الاستعدادات للمرحلة القادمة مدرب المنتخب وقف على الاستعدادات للمرحلة القادمة أنهى لاعبا المنتخب السعودي للرماة سعيد المطيري (للسكيت) وحمد الشريدة (للتراب) مشاركتهما في البطولة الدولية الجائزة الكبرى للرماية التي اختتمت في المغرب أمس. وشهدت البطولة مشاركة أبطال أولمبيين وأبطال عالم وبحضور 180 رامياً (تراب) و28 لاعباً (سكيت) حصل الرامي سعيد المطيري على 116 نقطة من 125 واللاعب محمد الشريدة على 108 نقطة من 125 نقطة.

وحرص مدرب المنتخب على الوقوف على استعدادات المنتخب للمرحلة القادمة استعداداً لخوض غمار المنافسات العالمية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. ، المطيري والشريدة ينهيان المشاركة في دولية الرماية بالمغرب ،

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