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نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتعازي ومواساة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الرقيب علي بن محمد علي حكمي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران.
وعبّر نائب أمير منطقة جازان عن خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد الرقيب " حكمي " في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الرقيب "حكمي"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-08
نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتعازي ومواساة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الرقيب علي بن محمد علي حكمي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران.
وعبّر نائب أمير منطقة جازان عن خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد الرقيب " حكمي " في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440
09:35 PM
استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران
نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتعازي ومواساة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الرقيب علي بن محمد علي حكمي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران.
وعبّر نائب أمير منطقة جازان عن خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد الرقيب " حكمي " في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
، نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الرقيب "حكمي" ،
المصدر : الخليج 365
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