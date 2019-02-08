محمد بن مسعود - الدمام - في تخصص اللغويات التطبيقية منحت جامعة ريدنج البريطانية درجة الدكتوراه للمبتعثة منال عبدالرحمن العنقري، في تخصص اللغويات التطبيقية. يذكر أن "العنقري" مبتعثة من جامعة الأمير عبدالرحمن الفيصل بالدمام. "الخليج 365" تهنئ الدكتورة منال العنقري وتتمنى لها التوفيق. جامعة ريدنج تمنح البريطانية منال العنقري درجة الدكتوراه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-08 منحت جامعة ريدنج البريطانية درجة الدكتوراه للمبتعثة منال عبدالرحمن العنقري، في تخصص اللغويات التطبيقية. يذكر أن "العنقري" مبتعثة من جامعة الأمير عبدالرحمن الفيصل بالدمام. "الخليج 365" تهنئ الدكتورة منال العنقري وتتمنى لها التوفيق. 08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440 09:23 PM في تخصص اللغويات التطبيقية في تخصص اللغويات التطبيقية منحت جامعة ريدنج البريطانية درجة الدكتوراه للمبتعثة منال عبدالرحمن العنقري، في تخصص اللغويات التطبيقية. يذكر أن "العنقري" مبتعثة من جامعة الأمير عبدالرحمن الفيصل بالدمام. "الخليج 365" تهنئ الدكتورة منال العنقري وتتمنى لها التوفيق. ، جامعة ريدنج تمنح البريطانية منال العنقري درجة الدكتوراه ،

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