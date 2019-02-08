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اتجهت إدارة جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لإعلان أسماء ملاك الإبل المتورطين في العبث بها، وتجميلها بمواد مخصصة لتبدو أجمل مما كانت عليه تحت شعار "العابثون تحت المجهر".
وأعلنت إدارة المهرجان اليوم، أسماء اثنين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه من ألوان "المجاهيم والشعل" واللذين جرى استبعادهما في الحال من المنافسة في جميع الفئات، مع حرمانهما من المشاركة في المهرجان لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بسبب حقنهم للإبل بمواد تجميلية.
"مزاين الإبل": استبعاد ونشر أسماء مخالفين استخدما "الحقن بمواد تجميلية"فهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-08
اتجهت إدارة جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لإعلان أسماء ملاك الإبل المتورطين في العبث بها، وتجميلها بمواد مخصصة لتبدو أجمل مما كانت عليه تحت شعار "العابثون تحت المجهر".
وأعلنت إدارة المهرجان اليوم، أسماء اثنين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه من ألوان "المجاهيم والشعل" واللذين جرى استبعادهما في الحال من المنافسة في جميع الفئات، مع حرمانهما من المشاركة في المهرجان لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بسبب حقنهم للإبل بمواد تجميلية.
08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440
09:19 PM
في فئة الفحل وإنتاجه.. وحرمانهما من المشاركة لـ3 مواسم
اتجهت إدارة جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لإعلان أسماء ملاك الإبل المتورطين في العبث بها، وتجميلها بمواد مخصصة لتبدو أجمل مما كانت عليه تحت شعار "العابثون تحت المجهر".
وأعلنت إدارة المهرجان اليوم، أسماء اثنين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه من ألوان "المجاهيم والشعل" واللذين جرى استبعادهما في الحال من المنافسة في جميع الفئات، مع حرمانهما من المشاركة في المهرجان لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بسبب حقنهم للإبل بمواد تجميلية.
، "مزاين الإبل": استبعاد ونشر أسماء مخالفين استخدما "الحقن بمواد تجميلية" ،
المصدر : الخليج 365
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