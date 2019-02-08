، "مزاين الإبل": استبعاد ونشر أسماء مخالفين استخدما "الحقن بمواد تجميلية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في فئة الفحل وإنتاجه.. وحرمانهما من المشاركة لـ3 مواسم

اتجهت إدارة جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لإعلان أسماء ملاك الإبل المتورطين في العبث بها، وتجميلها بمواد مخصصة لتبدو أجمل مما كانت عليه تحت شعار "العابثون تحت المجهر".

وأعلنت إدارة المهرجان اليوم، أسماء اثنين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه من ألوان "المجاهيم والشعل" واللذين جرى استبعادهما في الحال من المنافسة في جميع الفئات، مع حرمانهما من المشاركة في المهرجان لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بسبب حقنهم للإبل بمواد تجميلية.