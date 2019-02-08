محمد بن مسعود - الدمام - أعلن النادي الأهلي عن توقيع المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي عقداً رسمياً لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم الجاري بحضور عبدالله بترجي رئيس النادي وزكي الصالح المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي. ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أرفق معها صوراً من توقيع فوساتي لعقد تولي مهمة تدريب الفريق الكروي. وكان الأهلي قد فسخ عقد الأرجنتيني جويدي بابلو مدرب الفريق لسوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وستكون مواجهة النصر ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أولى مباريات الأوروجوياني فوساتي مع الفريق. الأوروغواياني المخضرم فوساتي يقود الأهلي حتى نهاية الموسم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-08 أعلن النادي الأهلي عن توقيع المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي عقداً رسمياً لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم الجاري بحضور عبدالله بترجي رئيس النادي وزكي الصالح المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي. ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أرفق معها صوراً من توقيع فوساتي لعقد تولي مهمة تدريب الفريق الكروي. وكان الأهلي قد فسخ عقد الأرجنتيني جويدي بابلو مدرب الفريق لسوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وستكون مواجهة النصر ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أولى مباريات الأوروجوياني فوساتي مع الفريق. 08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440 09:26 PM أعلن النادي الأهلي عن توقيع المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي عقداً رسمياً لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم الجاري بحضور عبدالله بترجي رئيس النادي وزكي الصالح المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي. ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أرفق معها صوراً من توقيع فوساتي لعقد تولي مهمة تدريب الفريق الكروي. وكان الأهلي قد فسخ عقد الأرجنتيني جويدي بابلو مدرب الفريق لسوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وستكون مواجهة النصر ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أولى مباريات الأوروجوياني فوساتي مع الفريق. ، الأوروغواياني المخضرم فوساتي يقود الأهلي حتى نهاية الموسم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر الأوروغواياني المخضرم فوساتي يقود الأهلي حتى نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.