، "أخضر 20 عاماً" يجري اختبارات القياسات البدنية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عاماً خلال الأيام الثلاثة الماضية المرحلة الأولى من اختبارات القياسات البدنية في مختبرات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، وذلك ضمن الاتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً باللجنة الطبية وكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، والتي تتضمن الوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والحيوية والميكانيكية والفسيولوجية من خلال عدة اختبارات مخصصة، قبل خوض غمار كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا شهر مايو المقبل.
ويهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين فسيولوجياً إلى رفع الكفاءة لديهم، والعمل وفقاً للنتائج وتكييفها بما يخدم الخطط الفنية، وذلك خلال المعسكرات الإعدادية القادمة قبل دخول منافسات مونديال الشباب المقبل.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الطبية الدكتور مبارك المطوع أن إحدى استراتيجيات اللجنة الطبية تتمثل بالاستفادة من جميع المختبرات المهيأة التي تخص علوم الرياضة في الجامعات السعودية ومن خبرات الكفاءات الوطنية فيها كذلك، مشيراً إلى أن في أروقة جامعاتنا العديد من المتخصصين في علوم الرياضة من خريجي الجامعات المتقدمة في الدول المتطورة رياضيًا.
"أخضر 20 عاماً" يجري اختبارات القياسات البدنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-08
أجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عاماً خلال الأيام الثلاثة الماضية المرحلة الأولى من اختبارات القياسات البدنية في مختبرات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، وذلك ضمن الاتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً باللجنة الطبية وكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، والتي تتضمن الوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والحيوية والميكانيكية والفسيولوجية من خلال عدة اختبارات مخصصة، قبل خوض غمار كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا شهر مايو المقبل.
ويهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين فسيولوجياً إلى رفع الكفاءة لديهم، والعمل وفقاً للنتائج وتكييفها بما يخدم الخطط الفنية، وذلك خلال المعسكرات الإعدادية القادمة قبل دخول منافسات مونديال الشباب المقبل.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الطبية الدكتور مبارك المطوع أن إحدى استراتيجيات اللجنة الطبية تتمثل بالاستفادة من جميع المختبرات المهيأة التي تخص علوم الرياضة في الجامعات السعودية ومن خبرات الكفاءات الوطنية فيها كذلك، مشيراً إلى أن في أروقة جامعاتنا العديد من المتخصصين في علوم الرياضة من خريجي الجامعات المتقدمة في الدول المتطورة رياضيًا.
08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440
09:17 PM
أجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عاماً خلال الأيام الثلاثة الماضية المرحلة الأولى من اختبارات القياسات البدنية في مختبرات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، وذلك ضمن الاتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً باللجنة الطبية وكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، والتي تتضمن الوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والحيوية والميكانيكية والفسيولوجية من خلال عدة اختبارات مخصصة، قبل خوض غمار كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا شهر مايو المقبل.
ويهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين فسيولوجياً إلى رفع الكفاءة لديهم، والعمل وفقاً للنتائج وتكييفها بما يخدم الخطط الفنية، وذلك خلال المعسكرات الإعدادية القادمة قبل دخول منافسات مونديال الشباب المقبل.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الطبية الدكتور مبارك المطوع أن إحدى استراتيجيات اللجنة الطبية تتمثل بالاستفادة من جميع المختبرات المهيأة التي تخص علوم الرياضة في الجامعات السعودية ومن خبرات الكفاءات الوطنية فيها كذلك، مشيراً إلى أن في أروقة جامعاتنا العديد من المتخصصين في علوم الرياضة من خريجي الجامعات المتقدمة في الدول المتطورة رياضيًا.
، "أخضر 20 عاماً" يجري اختبارات القياسات البدنية ،
المصدر : الخليج 365
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