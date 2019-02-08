بالفيديو.. والد المبتعث المتوفى بأمريكا: عُثر على ابني مشنوقاً في مروحة السقف.. وهذه تفاصيل اتصالي...

أوضح والد المبتعث الذي وجد متوفى داخل مقر سكنه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن سفارة المملكة أبلغتهم بأنه تم العثور على ابنه “بندر” مشنوقاً على مروحة السقف بداخل غرفته.

وقال “عامر البارقي”: إن ابنه كان متواصلاً معهم قبل الحادثة بيوم، حيث أخبرهم بأنه مدعو للغداء من قبل أحد زملائه تعرف عليه مؤخراً، مبيناً في اتصال هاتفي مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن ابنه أخبره بأنه غير مرتاح لهذه الدعوة، ولذلك لم يذهب للغداء.

وأوضح أنه في اليوم الثاني حاول التواصل مع ابنه لكنه وجد جواله مغلقاً، فتواصل مع زميله الذي تعرف عليه مؤخراً وسأله عن “بندر” فأخبره الزميل بأن “بندر” حاول خنقه بالأمس إلا أنه تمكن من الإفلات منه.

وأضاف “البارقي” أنه لم يصدق ذلك لمعرفته بشخصية ابنه المسالمة، لافتاً إلى أنه يرجح أن يكون ابنه قد تعرض للتخدير من قبل زميله، وأن يكون شارك أشخاص آخرون في الجريمة لأنه ليس بمقدور شخص واحد القيام بذلك.

وذكر البارقي أنه ينتظر أن يصل جثمان ابنه إلى جدة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ومنها سيتم نقله إلى أبها التي يتوقع أن يصلها عند العاشرة والنصف مساءً.