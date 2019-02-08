ضبط مليونين و580 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط مليونين و580 ألف مخالف، خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 2/ 6/ 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، إن إجمال المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ (2584307) مخالفين، منهم (2012832) مخالفًا لنظام الإقامة، و(395346) مخالفًا لنظام العمل، و(176129) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأكدت وزارة الداخلية، أن إجمال من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (43033) شخصًا، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1878) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأشارت إلى أن إجمال المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (3363) شخصًا.

وأوضحت أن إجمال المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ (1058) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1022) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (36) سعوديًّا.

وأكدت أن إجمال من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (بلغ 11991) وافدًا مخالفًا، منهم (10523) رجُلًا، و(1468) امرأة.

وقالت وزارة الداخلية، إنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (395916) مخالفًا، وإحالة (354846) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (441550) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (655578) مخالفًا.