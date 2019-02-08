بالفيديو.. مدني المدينة المنورة ينقذ 42 شخصًا احتجزتهم الأمطار بينهم طفلان

قال العقيد خالد الجهني المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إن فرق الدفاع المدني تمكّنت من إنقاذ أكثر من 40 شخصًا، بينهم طفلان من ذوي الاحتياجات الخاصة، إثر سقوط سقف عليهم جراء الأمطار الغزيرة.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة، في مداخلة لقناة الإخبارية، أن المنطقة شهدت أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، صباح اليوم الجمعة، بينما باشرت فرق الدفاع المدني التعامل مع البلاغات التي تلقتها، حيث كان أغلبها عن حدوث تماسات كهربائية، تم التنسيق بشأنها مع شركة الكهرباء لفصل التيار الكهربائي عن المنازل المتضررة، فضلًا عن التنسيق مع البلديات لسحب المياه من المنازل المتضررة من السيول.

وتابع الجهني، أنه تم التنسيق مع وزارة النقل لإغلاق الطرق الزراعية، حيث جرى إغلاق طرق: ينبع، وواسط، والعلا والمدينة، والوجه، بسبب قطع أودية كثيرة والسيول المنقولة من أعالي الجبال إلى تلك الطرق.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، على أنه تم التنسيق احترازيًّا بين الجهات الأمنية ووزارة النقل منعًا لحدوث خسائر بشرية، لافتًا إلى استمرار الحالة الجوية على هذا النحو اليوم وغدًا السبت، لذلك فالجهات الأمنية والمسؤولة عن تدابير الدفاع المدني منعقدة في المحافظات، وكذا اللجنة الفورية في المدينة المنورة.

وجدّد الجهني تحذيره للمواطنين والمقيمين، بعد الوصول إلى الأودية أو محاولة قطعها، مع أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة وقت هطول الأمطار.

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد وجّه تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة باستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحبها زخات من البرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. مشيرةً إلى أن الحالة الممطرة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.

كانت أمانة منطقة المدينة المنورة، قد رفعت مستوى جاهزيتها للحالة المطرية؛ بالاستعداد المبكر لصيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة إلى التأكّد من جاهزية المضخات والمعدات والآليات لضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمُّعها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار.

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، أن بلدياتها الفرعية والضواحي، نشرت الفرق الميدانية في المواقع المحددة مسبقًا لتجمّع مياه الأمطار؛ وذلك تطبيقًا لخطة عمل مسبقة.