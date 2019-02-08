وصول 3.2 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 3.6 ملايين تأشيرة

سجَّلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي حتى تاريخ 2 جمادى الآخرة 1440هـ، إصدار 3,683,961 تأشيرة عُمرة، فيما بلغ مجموع القادمين إلى المملكة 3,244,785 معتمرًا، في حين يتواجد داخل المملكة 456,133 معتمرًا، منهم 313,669 في مكة المكرمة، و142,464 في المدينة المنورة، فيما سجَّلت مغادرة 2,788,652 معتمرًا، بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك حسب مؤشر العُمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الجاري، والذي يدخل شهره السادس ويقيس خمسة جوانب رئيسية، تتمثل في: عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين المملكة، بعد أن مَنَّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة؛ حيث بلغ عددهم 10,022 موظفًا، منهم 8,291 من الذكور، و1,731 من الإناث.

وتوزّع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,880,635 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 339,313 معتمرًا، وسجَّل وصول 24,837 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا، فكانت وبالترتيب: باكستان 819,119، ثم إندونيسيا 534,137، بعدهما الهند 358,231، ثم اليمن 181,737، وماليزيا خامسًا بـ176,661 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: مصر 165,553، تركيا 131,812، الجزائر 111,666، الأردن 91,854، بنجلاديش 80,550 معتمرًا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها، من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الحج والعمرة، الإحصائيات الشهرية للعمرة عن شهر جمادى الأولى؛ حيث بلغ عدد تأشيرات العمرة الصادرة لعام 1440هـ، وحتى نهاية شهر جمادى الأولى 3,650,023 تأشيرة، أعلى بنسبة 10%، عن الشهر ذاته من العام الماضي، الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 3,320,727، في حين وصل عدد القادمين للعمرة 3,193,939 معتمرًا، بينما كان عددهم في العام الماضي 2,955,511 معتمرًا، بارتفاع نسبته 8%.

وحسب التقرير الإحصائي، الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر جمادى الأولى، فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 2,744,523، بزيادة نسبتها 4% عن الشهر نفسه في العام الماضي، والذي بلغ 2,626,924، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوّار المتواجدين داخل المملكة 449,416، أعلى بنسبة 37% عن عددهم الذي كان في العام الماضي 328,587، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يومًا في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين كان متوسط فترة الإقامة العام الماضي من الشهر نفسه يسجّل 9 أيام في مكة المكرمة، و5 أيام في المدينة المنورة.

في شهر جمادى الأولى من هذا العام 1440هـ، فإن الفئات العمرية للمعتمرين توزَّعت على النحو التالي: العمر الأقل من 15 سنة عددهم 254,192، ومن 15 سنة حتى ما قبل 25 سنة 262,470، ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 416,750، ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 529,918، ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 624,885، ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 638,773، أما من يبلغون عمر 65 فأكثر فعددهم 466,951 معتمرًا.

من بين 3,650,023 تأشيرة، فإن عدد الذكور 1,730,119، وعدد الإناث 1,919,904 بنسبة 53%، جاء منهم 1,292,368 رفقة عائلاتهم، بينما 2,357,655 بشكل فردي. وانعكس هذا التنوّع على اللغات؛ بحيث احتل قائمة الخمس لغات الأعلى استخدامًا كلٌ من: الأوردو، الهندية، الملاوية، العربية، البنغالية.

وتضاعف عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة أكثر من ست مرات؛ بحيث سجَّل شهر جمادى الأولى وجود 9,998 موظفًا، منهم 8,273 من الذكور، و1,725 من الإناث، بزيادة 631% عن الشهر نفسه من الموسم الماضي، والذي كان العدد فيه 1,367 موظفًا، منهم 1,298 من الذكور، و69 من الإناث.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، خلال شهر كامل ومقارنته مع الموسم الماضي، ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.