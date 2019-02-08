السعودية اليوم / سفير المملكة لدى طاجكستان يحتفي بوفد الشؤون الإسلامية



الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، اليوم، حفل غداء تكريماً لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والوفد المرافق له، الذين يمثلون وفد المملكة المشارك في الاجتماع التنسيقي لمناقشة مسودة مذكرة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية، الذي تستضيفه طاجاكستان.

ونوه الدكتور الصامل خلال ذلك بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها سفارة المملكة في جمهورية طاجكستان لخدمة المسلمين، ونقل رسالة المملكة العربية

ووصف ما لمسه خلال زيارته الحالية إلى جمهوريةطاجكستان من حفاوة وحسن استقبال، من سفارة خادم الحرمين الشريفين في طاجكستان بغير المستغرب، مشيداً بالتنسيق المستمر لفعاليات

وبرامج الزيارة من قبل السفارة، ومنوهاً بدورها في توطيد العلاقات بين المملكة وطاجكستان، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.

وحضر حفل الغداء القائم بأعمال السفارة عيسى العُمري، ومنسوبيها، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين.

// انتهى //

20:13ت م

0105



الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، اليوم، حفل غداء تكريماً لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والوفد المرافق له، الذين يمثلون وفد المملكة المشارك في الاجتماع التنسيقي لمناقشة مسودة مذكرة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية، الذي تستضيفه طاجاكستان.ونوه الدكتور الصامل خلال ذلك بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها سفارة المملكة في جمهورية طاجكستان لخدمة المسلمين، ونقل رسالة المملكة العربية السعودية القائمة على الوسطية والاعتدال والمحبة ونشر الخير والسلام للعالم أجمع لعالم.ووصف ما لمسه خلال زيارته الحالية إلى جمهوريةطاجكستان من حفاوة وحسن استقبال، من سفارة خادم الحرمين الشريفين في طاجكستان بغير المستغرب، مشيداً بالتنسيق المستمر لفعالياتوبرامج الزيارة من قبل السفارة، ومنوهاً بدورها في توطيد العلاقات بين المملكة وطاجكستان، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.وحضر حفل الغداء القائم بأعمال السفارة عيسى العُمري، ومنسوبيها، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين.// انتهى //20:13ت م0105

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