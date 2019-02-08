السعودية اليوم / تعليم ضمد يختتم فعاليات دورة "فن حل المشكلات"



ضمد 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

اختتمت مساء امس فعاليات الدورة التدريبية، التي نظمها مكتب التعليم بمحافظة ضمد بمنطقة جازان ، بعنوان " فن حل المشكلات"، وذلك بمقر نادي الحي بمدرسة ثانوية ضمد.

وتناول الدورة التي نفذها مشرف وحدة الخدمات الإرشادية علي بن محمد خواجي، على مدى يومين وبمشاركة عدد من المرشدين الطلابيين العديد من المحاور حول التعرف على أهم مهارات تقييم المشكلة، والقدرة على وضع مقترحات الحلول وتقييمها، والتعرف على الطرق الثمان لاتخاذ القرار، والقدرة على اختيار الحل المناسب وصياغة خطة التنفيذ، بهدف تنمية قدرات المشاركين على المشكلات واتخاذ القرارات السليمة.

// انتهى//

20:11ت م

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ضمد 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساختتمت مساء امس فعاليات الدورة التدريبية، التي نظمها مكتب التعليم بمحافظة ضمد بمنطقة جازان ، بعنوان " فن حل المشكلات"، وذلك بمقر نادي الحي بمدرسة ثانوية ضمد.وتناول الدورة التي نفذها مشرف وحدة الخدمات الإرشادية علي بن محمد خواجي، على مدى يومين وبمشاركة عدد من المرشدين الطلابيين العديد من المحاور حول التعرف على أهم مهارات تقييم المشكلة، والقدرة على وضع مقترحات الحلول وتقييمها، والتعرف على الطرق الثمان لاتخاذ القرار، والقدرة على اختيار الحل المناسب وصياغة خطة التنفيذ، بهدف تنمية قدرات المشاركين على المشكلات واتخاذ القرارات السليمة.// انتهى//20:11ت م0095

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