السعودية اليوم / مدرسة الفاروق بسجن الباحة تنظم حفلاً تكريمياً لطلابها المتفوقين



الباحة 03 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 08 فبراير 2019م واس

نظمت مدرسة الفاروق بالسجن العام بالباحة, أمس حفلاً تكريمياً للنزلاء المتفوقين والمشاركين في أنشطة المدرسة خلال الفصل الدراسي الأول, بحضور مدير إدارة السجن العام بالمنطقة المقدم حسن بن علي الغامدي.

وهنأ مدير إدارة السجن العام في كلمة له النزلاء المكرمين على مابذلوه من جهد طوال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي, منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للتعليم عامة ولتعليم نزلاء السجون بشكل خاص.

من جهته مدير إدارة السجن العام بالمنطقة شكر في كلمته منسوبي المدرسة على مايبذلونه من جهود لتعليم النزلاء وتوجيههم, منوهاً بدور المعلمين في تأهيل النزلاء ليعودوا أفرادا صالحين في مجتمعهم بعد انقضاء محكومياتهم, مؤكداً التزام إدارة سجون المنطقة بتوفير الدعم اللازم والمناسب للمدرسة لتكمل الدور الذي تضطلع به.

وفي ختام الحفل كرّم المقدم الغامدي وقائد المدرسة النزلاء المتفوقين والمشاركين في أنشطة المدرسة، ثم قدمت لوحة من الفلكلور الشعبي شارك فيها مجموعة من النزلاء.

// انتهى //

20:11ت م

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الباحة 03 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 08 فبراير 2019م واسنظمت مدرسة الفاروق بالسجن العام بالباحة, أمس حفلاً تكريمياً للنزلاء المتفوقين والمشاركين في أنشطة المدرسة خلال الفصل الدراسي الأول, بحضور مدير إدارة السجن العام بالمنطقة المقدم حسن بن علي الغامدي.وهنأ مدير إدارة السجن العام في كلمة له النزلاء المكرمين على مابذلوه من جهد طوال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي, منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للتعليم عامة ولتعليم نزلاء السجون بشكل خاص.من جهته مدير إدارة السجن العام بالمنطقة شكر في كلمته منسوبي المدرسة على مايبذلونه من جهود لتعليم النزلاء وتوجيههم, منوهاً بدور المعلمين في تأهيل النزلاء ليعودوا أفرادا صالحين في مجتمعهم بعد انقضاء محكومياتهم, مؤكداً التزام إدارة سجون المنطقة بتوفير الدعم اللازم والمناسب للمدرسة لتكمل الدور الذي تضطلع به.وفي ختام الحفل كرّم المقدم الغامدي وقائد المدرسة النزلاء المتفوقين والمشاركين في أنشطة المدرسة، ثم قدمت لوحة من الفلكلور الشعبي شارك فيها مجموعة من النزلاء.// انتهى //20:11ت م0094

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.