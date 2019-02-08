السعودية اليوم / أمطار من متوسطة إلى غزيره على محافظة ينبع



ينبع 03 جمادى الثاني 1440هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيره على محافظة ينبع، شملت ينبع البحر، وينبع النخل، ومراكز المحافظة، سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية.

جعلها الله أمطار خير وبركه وعم بنفعها إرجاء البلاد

// انتهى //

20:11ت م

0092



ينبع 03 جمادى الثاني 1440هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيره على محافظة ينبع، شملت ينبع البحر، وينبع النخل، ومراكز المحافظة، سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية.جعلها الله أمطار خير وبركه وعم بنفعها إرجاء البلاد// انتهى //20:11ت م0092

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