السعودية اليوم / محافظ المسارحة يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الحكمي"



المسارحة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

أدى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع العز في بأحد المسارحة، صلاة الميت على الشهيد وكيل الرقيب علي بن محمدعلي حكمي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد مدافعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعقب الصلاة نقل محافظ المسارحة ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوالد وذوي الشهيد .

ونقل تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة وذوي الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد الشهيد من عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه، في ميادين الشرف, داعياً الله جل وعلا أن يديم على وطننا أمنه واستقراره.

يذكر أنه أدّى الصلاة مع المحافظ عدد من القيادات الأمنية ومشايخ وأهالي المحافظة.

// انتهى //

20:11ت م

0091



المسارحة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأدى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع العز في بأحد المسارحة، صلاة الميت على الشهيد وكيل الرقيب علي بن محمدعلي حكمي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد مدافعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران.وعقب الصلاة نقل محافظ المسارحة ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوالد وذوي الشهيد .ونقل تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة وذوي الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر والد الشهيد من عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه، في ميادين الشرف, داعياً الله جل وعلا أن يديم على وطننا أمنه واستقراره.يذكر أنه أدّى الصلاة مع المحافظ عدد من القيادات الأمنية ومشايخ وأهالي المحافظة.// انتهى //20:11ت م0091

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