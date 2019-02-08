شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 3320 منتج فى مسلخ مخالف بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

داهمت وزارة التجارة بمساندة الحملات الأمنية استراحة في أحد الاحياء السكنية بالرياض ، تستغلها عمالة مخالفة كمسلخ لذبح الدواجن مجهولة المصدر في بيئة مخالفة لاشتراطات السلامة وتغليفها قبل توزيعها، ومكنت الوزارة من ضبط 3320 منتج مخالف و 20 جالون من المواد الكيميائية ،وقمت الوزارة باغلاق الموقع وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية واتلاف جميع المضبوطات.



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