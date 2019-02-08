شكرا لقرائتكم الجبير من واشنطن : الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان خط أحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الجمعة، أن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل جمال خاشقجي، مشددًا في تصريحات من واشنطن على أن القيادة السعودية “خط أحمر”.

وأضاف الجبير أنه لا يمكن التعليق على تقرير نيويورك تايمز بشأن خاشقجي؛ لاستناده إلى مصادر مجهولة.

وقال الوزير الجبير: إننا نأمل من الكونجرس بأن يأخذ خطوة للوراء وينتظر نتائج التحقيق في قضية خاشقجي.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي أن محاولة الربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها، وسنحاسب المتورطين بمقتله.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال الجبير: إن المملكة تدعم حل الدولتين وفق حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، لافتًا إلى أن المملكة تدعم كل قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وتابع: “عرضنا إرسال قوة عربية إلى سوريا في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، لكنه لم يبدِ اهتمامًا”.

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