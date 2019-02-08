شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في المكلا بحضرموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 837 سلة غذائية تزن 61 طنًّا و938 كيلو جرامًا للأسر الأكثر احتياجًا بالمديرية، يستفيد منها 5.022 فردًا، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية مخصصة لـ9 محافظات يمنية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة، ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

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