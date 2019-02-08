شكرا لقرائتكم حماية الرياض تستهدف 200 مستفيدة للتعريف بدورها في القضاء على العنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وحدة الحماية الاجتماعية، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الجمعة، إحدى حملاتها التوعوية في الجامعة السعودية الإلكترونية، والتي تستهدف أكثر من 200 مستفيدة من طالبات الجامعة والكادر الوظيفي العامل معهم، وتتضمن تقديم مجموعة من الإرشادات التوعوية والتوجيهات حول مفهوم العنف وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية منه والقضاء عليه مع التعريف بدور وحدة الحماية في هذا الجانب وتوضيح آلية التواصل مع الوحدة وتقديم البلاغات عن طريق الرقم المجاني 199.

كما شاركت الوحدة في فعالية “يدًا بيد ضد العنف” التي أقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، وتم خلال المشاركة تعريف الزوار ومنسوبي الإدارة البالغ عددهم 70 بنظام حماية الطفل من الإيذاء ولائحته التنفيذية عن طريق المنشورات التوعوية والمطبوعات والإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات للحاضرات.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج والفعاليات تعتبر ضمن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تسعى من خلالها إلى نشر الوعي في المجتمع بظاهرة العنف وكيفية القضاء عليه والحد من أضراره.

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