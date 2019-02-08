الان تتابع عاجل .. التحالف: إصدار 29 تصريحا جويا و 6 تصاريح برية و 127 تصريحاً لحماية القوافل في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل «واتساب» تحذف مليوني حساب وهمي شهرياً «تويتر» يتيح تعديل التغريدة المنشورة خلال 30 ثانية تطبيقات ذكية في أجهزة “أندرويد” لضعاف السمع 4 أشياء احذفها من حاسوبك فورا

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