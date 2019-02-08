الان تتابع المرور تحذر من قيادة المركبة برخصة لا تتناسب مع حجمها.. وتوضّح العقوبة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جددت هيئة المرور تحذيرها من قيادة المركبة برخصة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها، مؤكدة ان ذلك مخالفة مرورية كما ورد بجدول المخالفات رقم (5)، والعقوبة تصل إلى ألف ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر المرور تحذر من قيادة المركبة برخصة لا تتناسب مع حجمها.. وتوضّح العقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.