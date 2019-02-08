رقم شركة الكهرباء السعودية الموحد .. أرقام الطوارئ والشكاوى – كيفية تقديم شكوى إلكترونية

رقم شركة الكهرباء السعودية مهم جداً وذلك لأن الكثير ممن يستخدمون الكهرباء في السعودية عبر الشركة السعودية للكهرباء تحدث لديهم مشاكل مختلفة، وذلك في حالة تعرض منازلهم أو الشوارع لخطر الكهرباء، ففي هذه الحالة يحتاج لسرعة التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء وذلك لتقديم شكوى، ولهذا نجد رقم شركة الكهرباء له أهمية كبيرة، لأنه الطريقة الأسرع في توصيل الشكوى، أو التواصل من خلال رقم الطوارئ للإبلاغ عن خطر معين قد تسببه خطوط الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء، ولهذا سوف نوضح أرقام شركة الكهرباء وكذلك رقم طوارئ الكهرباء وعن آلية تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء بكل سهولة، وبالتالي يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية وكذلك التعرف على فاتورة الكهرباء الشهرية الثابتة، ومن خلال رقم شركة الكهرباء يتم التعامل الفوري مع البلاغات التي تصل إلى الشركة عن طريق الهاتف.

الشركة السعودية للكهرباء

يمكنكم الاتصال على رقم خدمة عملاء الشركة السعودية للكهرباء المشترك وذلك لتقديم شكاوى عبر الرقم “920001100” وكذلك الاتصال على رقم الشركة الموحد “920000222” والتي سرعان ما يجد المتصل استجابة من قبل القائمين على تلقي البلاغات والشكاوى للشركة السعودية للكهرباء عن طريق الهاتف.

تخصص الشركة السعودية للكهرباء رقم طوارئ مخصص وذلك لتلقي البلاغات العاجلة، والتي قد تسبب خطورة نتيجة خطوط الكهرباء والأعطال الطارئة المختلفة، وفي حالة وجود أعطال خطرة، يمكنكم التواصل على رقم طوارئ الكهرباء وذلك بالاتصال على الرقم “933” والتي سرعان ما يجد المتصل استجابة لذلك.

شكاوى الشركة السعودية للكهرباء

كما اشرنا من قبل يمكنكم تقديم شكاوى الشركة السعودية للكهرباء عبر رقم شركة الكهرباء 920001100 وكذلك يمكن تقدم شكاوي عبر الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء وذلك بالدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب، وبعدها يتم تعبئة البيانات المطلوبة ورقم الحساب الخاص بكم، وذلك إذا كنت غير راضى عن الخدمة المقدمة من شركة الكهرباء أو تقديم بعض الملاحظات.