الاستعلام عن حالة معاملة قضائية عبر موقع وزارة العدل السعودية الخدمات الالكترونية

كيفية الاستعلام حالة معاملة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية وزارة العدل السعودية، حيث أعلنت الوزارة لكل المواطنين عن بعض الأخبار السارة التي تسعد الكثير من المستفيدين والمتعاملين بالخدمات العدلية، أنه تم تمكينهم من استخدام خدمة استعلام عن معاملة وزارة العدل برقم الهويه عن طريق النت فأصبح بالإمكان الاستعلام عن المعاملة أو القضية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، دون الحاجة لزيارة المحكمة العامة للتعرف على ما يخص القضية وموعدها أو بياناتها مما يغني المستعلم عن تكبد العناء والمجهود من زيارة المحاكم، وتقليل التزاحم الموجود بمكاتب الوزارة مما لزم الأمر أن نتناول شرح طريقة الاستفسار العام عن المعاملات الكترونيا.

يمكن للمستفيدين الحصول على خدمة الاستعلام عن حالة معاملة بوزارة العدل من أي جهاز سواء كان حاسب آلي أو هاتف ذكي يوفر التصفح عبر الانترنت في أي مكان وزمان، وذلك بإدخال رقم القضية ورقم السجل المدني لأحد المتخاصمين.

الاستعلام عن حالة معاملة

انضمت الخدمة لأكثر من 81 خدمة الكترونية تقوم بتقديمها وزارة العدل السعودية، للمواطنين السعوديين أو المقيمين فيها بغرض اختصار الإجراءات وتوفيراً للوقت والمجهود وتخفيف الضغط على المكاتب العدلية، ومن أشهرها الاستعلام عن الوكالات برقم الهوية الوطنية أو رقم الوكالة.

طريقة التحقق من المعاملات عن طريق رقم المعاملة

وخدمة الاستعلام عن معاملة بالمحكمة العامة أو كتابات العدل متوفرة أيضاً برقم القضية أو المعاملة المطلوب بياناتها، ويمكن لأي مواطن إتباع الخطوات الآتية للتحقق:

الاستعلام عن معاملة قضائية برقم الهوية

الدخول على رابط موقع وزارة العدل الرسمي ثم إدخال رقم المعاملة والسنة وكود الصورة للتحقق، والضغط على بحث فتظهر البيانات مباشرة وتم الاستعلام عن حالة معاملة قضائية الكترونية.